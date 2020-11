MotoGP, 2020, Valência: Kallio para substituir Lecuona em Portugal?

A KTM Tech3 está a equacionar possibilidades para substituir Iker Lecuona se o piloto regular da equipa não testar negativo até ao grande Prémio de Portugal para a semana

Uma delas, segundo o gestor de formação Hervé Poncharal, será o Finlandês piloto de testes de KTM Mika Kallio, que já se declarou disponível.

Kallio foi um dos pilotos originais da KTM quando a marca apareceu na MotoGP e esteve em evidência há uns meses atrás, quando se equacionou correr no novo Kimiring na sua Finlândia natal, o que acabaria por não acontecer, mas foi um dos pilotos a testar à chuva no novo traçado, que previa do surto da Pandemia nunca chegou a integrar o calendário de 2020.