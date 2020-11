MotoGP, 2020, Valencia: Joan Mir: “Não me sinto nervoso”

O espanhol da Suzuki tem o título ‘à mão de semear’, muito perto, tendo a possibilidade de arrumar as contas do campeonato a seu favor em Valência, para chegar a Portimão já campeão do mundo. Poderia estar nervoso, devido à queda de sexta-feira e por chegar ao TL2 fora do top 10. Mas, em vez disso, estava até de bom humor.

Joan Mir:

“Não fiquei nervoso em nenhum momento no fim de semana. Nem antes sequer de subir para a moto a primeira vez na sexta-feira. Há sempre pressão e temos que viver com isso, mas não me sinto especialmente pressionado”.

O título de campeão. “Sim, claro. Vou tentar melhorar o meu resultado, mas para já acho que os meus rivais estão à frente.” A queda? “Foi uma queda típica da Curva 4. Houve um pouco de sol e de repente o dia ficou coberto, a temperatura caiu um pouco e o suficiente para não ter a temperatura correta no lado direito do pneu dianteiro. Com isso a moto patinou e cai mas não ia muito rápido, acontece”.

Dovizioso? “O Dovi tem um longo caminho pela frente, é um dos pilotos mais rápidos, dos bons e merece uma moto de fábrica, além da Ducati. É uma pena que vá parar, não esperava isso.”