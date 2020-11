MotoGP, 2020, Valencia – Flash: Morbidelli lider, Oliveira em quarto

Franco Morbidelli, Jack Miller e Takaaki Nakagami diviam a primeira linha do Grande Prémio da Comunidade Valenciana, penultima prova do campeonato do Mundo de MotoGP. Candidato sério ao título de 2020, Joan Mir ocupava a 12ª posição. O piloto da Suzuki #36 compartilhava a quarta linha com Fabio Quartararo e o luso Miguel Oliveira, décimo na qualificação de ontem e que partia com o objetivo de um lugar no quinteto da frente no começo da corrida.

Franco Morbidelli é o primeiro lider da corrida seguido por Jack Miller. Miguel Oliveira faz optimo arranque e coloca-se na quinta posição logo na primeira volta. O luso tem à sua frente Nakagami e Pol Espagaró e segue ao ataque.

Caiem Joahnn Zarco e Fabio Quartararo, Oliveira consuma ultrapassagem a Nakagami e sobre a quarto… Fantástica corrida do #88! Joan Mir ocupa o oitavo lugar na luta para o título.