MotoGP, 2020, Valência: Crutchlow, agora oficialmente na Yamaha

O anúncio já fora feito ontem pelo próprio piloto, mas hoje a Yamaha confirmou a contratação

A Yamaha Motor acaba de confirmar que Crutchlow, que já andara antes pela Yamaha na Tech 3 (acima) assinou para ser o seu piloto de testes para 2021, num acordo que lhe permitirá também participar como Wild card ou, pelo contrário, substituir outros pilotos que possam estar incapacitados momentaneamente.

Conhecendo as capacidades de dar feedback aos engenheiros e a forma franca como sempre falou dos problemas, Cal Crutchlow só pode ser uma grande mais valia no campo da Yamaha para desenvolver melhor as YZR-M1 e a chegada do homem de Coventry já foi saudada positivamente pelos pilotos regulares da marca.