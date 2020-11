MotoGP, 2020, Valência: Binder e Quartararo passam à Q2

Em contraste com Morbidelli, Quartararo estava em dificuldades todo o fim-de-semana com a sua Yamaha, exacerbadas ainda pela chegada da chuva momentos antes do começo da sessão qualificativa 1

No evento, o francês ultrapassou as dificuldades na sua Yamaha Petronas para lutar à frente com Brad Binder, parecendo os dois mais prováveis para passar à Q2, quando uma chicotada gigantesca atirou Alex Márquez fora da pista a nove minutos do fim.

Por momentos, o piloto da Honda Repsol parecia lesionado no chão, mas acabaria por sair pelo seu próprio pé, enquanto vários pilotos vinham para a boxe para troca de pneus.

Rossi foi prejudicado pelas bandeiras amarelas ao perder uma volta rápida e estava em último da sessão, recuperando para 6º, e os únicos que pareciam em posição de contrariar a passagem de Binder e Quartararo à Q2 eram Crutchlow e Rins, mas a chegada da chuva nos segundos finais acabou por pôr fim às suas aspirações.

MotoGP, Q1, Top 10