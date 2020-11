MotoGP, 2020, Valência: Aprilia à procura, Davies pode vir das SBK

Os chefes da Aprilia já tinham indicado que estavam a falar com pilotos das Moto 2 e mesmo de fora do campeonato



O boato quente no paddock em Valência, é que Chaz Davies, um dos mais experientes pilotos das Superbike, despedido da Ducati, mas que também já andou na MotoGP, no Mundial de 250, (abaixo, em 2002) estaria em conversações para o lugar livre na Aprilia para o ano.

Agora, que tanto Crutchlow como Dovizioso recusaram a posição, Massimo Rivola da marca de Noale disse que têm estado a considerar pilotos desde Gardner das Moto2 a pilotos de fora do campeonato, e foi sugerido até que Davies poderia alinhar pela Aprilia com a RS GP já em Portimão, uma pista que ele conhece perfeitamente, como uma espécie de prova dos nove, que no entanto poderia ser injusta para o piloto substituto Savadori…

Uma confirmação da Aprilia é esperada a qualquer momento.