MotoGP, 2020, Teste Misano: Honda resumida a Nakagami

Sem Márquez, Bradl e Crutchlow nos Testes de Misano, a Honda fez o que pode com Nakagami e Alex Márquez, trabalhando na aerodinâmica e num novo escape

O segundo mais rápido Nakagami fez o seu tempo na sua RC213V de 2019, mas durante a manhã, o piloto japonês esteve a andar na moto de teste de Stefan Bradl de 2020, Nakagami disse sentir-se confortável na máquina de 2020 e não tinha negativos a reportar, quer na moto de Bradl quer na sua própria de 2019.

Um acidente acalmou a sua corrida matinal na moto de 2020, mas Nakagami conseguiu desenvolver mais sensação para o próximo Grande Prémio, e pareceu muito positivo sobre o seu dia de trabalho.

Com Marc Márquez, Stefan Bradl e Cal Crutchlow todos postos de lado, Alex Márquez foi o único outro piloto da HRC em pista. O atual campeão do mundo de Moto2 estava a testar um novo escape e aerodinâmica da Honda, com o espanhol a explicar que foi mais rápido do que no fim de semana na sua segunda sessão do dia.

Márquez explicou ainda que conseguiu encontrar uma sensação melhor ao longo de uma volta.

Teste Misano, Top 10 combinado

1. Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) – 1:31.532

2. Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) + 0,271

3. Johann Zarco (Ducati Esponsorama) + 0,367

4. Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory) + 0,522

5. Alex Rins (Suzuki Ecstar) + 0,582

6. Joan Mir (Suzuki Ecstar) + 0,630

7. Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) + 0,675

8. Andrea Dovizioso (Ducati Team) + 0,758

9. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) + 0,804

10, Brad Binder (KTM Red Bull Factory) + 0,921