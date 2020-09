MotoGP, 2020, Teste Misano: Aprilia perto de usar sistema de arranque

Na Aprilia Gresini, o sistema de prender a suspensão para os arranques, já usado pela Ducati pelo menos, foi testado pelos dois pilotos da marca

Na Aprilia Racing, Aleix Espargaró e Bradley Smith estavam a testar o sistema de arranque na traseira, com a intenção de tentar usá-lo durante a corrida, tal como a Ducati está a fazer, já num futuro próximo. Chassis e eletrónica também estiveram a ser testados na boxe da fábrica de Noale, com Espargaró a tentar um cenário que lhe dá mais binário, com o objetivo de lhe dar mais ritmo numa volta de qualificação. Smith ficou feliz por marcar um tempo nos 1:32 e confirmou que estava a testar um novo chassis, completando 96 voltas.

Foi um dia muito movimentado e vital para os pilotos e equipas da classe rainha, com a maioria dos pilotos a encontrar algumas boas melhorias antes deste fim de semana e não só….

Teste Misano, Top 10 combinado

1. Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) – 1:31.532

2. Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) + 0,271

3. Johann Zarco (Ducati Esponsorama) + 0,367

4. Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory) + 0,522

5. Alex Rins (Suzuki Ecstar) + 0,582

6. Joan Mir (Suzuki Ecstar) + 0,630

7. Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) + 0,675

8. Andrea Dovizioso (Ducati Team) + 0,758

9. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) + 0,804

10, Brad Binder (KTM Red Bull Factory) + 0,921