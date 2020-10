MotoGP, 2020, Teruel: Warm-Up – Nakagami o Imperador japonês

Takaaki Nakagami voltou a demonstrar com um ritmo impressionante, a boa forma da Honda LCR e somente Franco Morbidelli se abeirou do seu melhor tempo no Warm-Up, fazendo prever uma animadíssima corrida, e até, provavelmente, um novo vencedor em 2020. Oliveira aproveitou para os últimos ajustes na KTM da Tech3.

Pol Espargaro e Franco Morbidelli dominaram os primeiros minutos do Warm-up da classe maior, porém, os seus tempos acabariam por ser rapidamente batidos por Alex Marquez e Takaaki Nakagami, num bom sinal matinal para a Honda. Vinãles e Quartararo fecham a classificação dos seis primeiros.

A cerca de dois minutos do final Morbidelli recuperava o primeiro lugar, com Nakagami na sua esteira a poucas décimas, mas no final seria o japonês da LCR Honda a levar a melhor com o tempo de 1’48.565. Morbidelli, Marquez, Espargaró, Petrucci e Dovizioso (duas surpresas) ficavam logo a seguir.

Miguel Oliveira não entraria nos dez primeiros, mas aproveitava para fazer os últimos ajustes na moto antes da corrida.

WARM-UP | MOTOGP | CLASSIFICAÇÃO