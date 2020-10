MotoGP, 2020, Teruel: TL3 – Nakagami perde para Morbidelli, Oliveira oitavo

15 minutos do final da sessão – Takaaki Nakagami salta para o topo dos tempos (1.47,392), Cal Crutchlow ocupa a sétima posição, as coisas vão bem para a LCR Honda de Lucio Cechinello.

Quartararo está em segundo a 0,200s do líder japonês. Alex Rins é o quatro mais rápido com a Suzuki e, finalmente a Ducati entra no top ten, primeiro com Petrucci e depois com Dovizioso mas vão perder lugares ambos.

A 0,7 segundos do final da sessão – Miguel Oliveira sobe a 8º, Brilhante!

Franco Morbidelli vence a sessão mesmo no final da sessão, Quartararo é segundo e Oliveira é felicitado na chegada às boxes.