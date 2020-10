MotoGP, 2020, Teruel: Puig: “O Alex entendeu melhor a Honda que Lorenzo e Pedrosa”

Palavras contundentes do manager da Honda, Alberto Puig, que tece fortes elogios ao desempenho de Alex Marquez na duas últimas corridas: “Ele compreendeu melhor a RC213V que Lorenzo e Pedrosa”, disse.

Àqueles que dizem que a Honda Factory deixou escapar Alex para a próxima temporada, ele responde: “O Alex será sempre um piloto Honda, crescerá e depois voltará para esta equipa”.

Falando sobre a adaptação do espanhol, que nas duas últimas corridas (Le Mans e Aragon 1) obteve dois segundos lugares, o manager da equipa Honda Alberto Puig tem palavras amigáveis para com o campeão de Moto2 de 2019, e um pouco menos para aqueles que passaram na Honda antes dele. “Lorenzo e Pedrosa não compreenderam a Honda. O Alex chegou ao MotoGP sem conhecer esta categoria e gradualmente também aprendeu sobre a moto e subiu ao primeiro pódio depois de apenas oito corridas.

Algo que não fez Jorge Lorenzo depois de tantos anos de “casamento” com a Honda, sendo também crítico para com Dani Pedrosa: “Esses dois pilotos, são dois dos melhores que já conheci mas não foram capazes de compreender o que a nossa moto precisava. Obviamente, o seu valor é indiscutível, mas Alex Marquez compreendeu esta moto melhor do que eles. Temos de o aproveitar ao máximo”.