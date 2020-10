MotoGP, 2020, Teruel: Os planos de Brad Binder para Aragón

As últimas corridas de Brad Binder não foram de acordo com o plano, e na luta pelo título de Rookie of the Year, perdeu a liderança para Alex Márquez. Qual é o plano para Teruel?

Depois da sua e da KTM primeira vitória na corrida de Brno, Brad Binder tinha planso ambiciosos para o restante da sua primeira temporada de MotoGP. No final, porém, as coisas não correram muito bem para o sul-africano, que é atualmente apenas 11º na classificação do Campeonato do Mundo, com 67 pontos. A pontuação é de grande importância porque o piloto da Honda Alex Marquez está à frente dele, depois dos seus dois pódios consecutivos. Entre os dois recém-chegados, joga-se o título “Rookie of the Year”

Este título é o grande golo de Binder na temporada de 2020. Mas o campeonato é muito apertado, especialmente depois das duas últimas corridas, com o Binder reconhece:

“É óbvio que o Alex Márquez está finalmente à vontade na RCV e está a dar-se melhor agora. No início, ainda tinha problemas. Para mim, trata-se de voltar à minha forma. Não consigo controlar mais nada.”

Para o GP de Teruel, isto significa que Binder quer encontrar o caminho outra vez com a sua KTM. “É bom que vamos andar aqui novamente. A outra foi uma corrida difícil, mas estou ansioso por domingo e temos algumas ideias para voltar ao topo”, disse o piloto de 25 anos.

A quatro corridas do final, uma ideia é começar com um pneu dianteiro médio. Qual seria a vantagem? “Podemos travar mais tarde com esse pneu. Se conduzirmos com a mistura macia, essa vantagem desaparece. Não é que soframos mais dificuldades, mas não temos essa vantagem e precisamos de ter mais outros pontos fortes. É por isso que nos focamos em encontrar uma maneira de usar a mistura média”, explica Binder, que ainda espera outra vantagem como piloto da KTM:

“Está a ficar mais quente, isso ajuda-nos. Depois podemos andar e testar todo o fim de semana para melhorar.”

Para lutar num duelo direto contra Alex Márquez, os presságios não são maus do ponto de vista de Binder.