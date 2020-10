MotoGP, 2020, Teruel: Oliveira em 12º ainda à procura de melhorias

Após um TL1 em que melhorou o tempo da semana passada, mas acabou por ficar apenas em 13º, Oliveira foi prudente em qualificar a melhoria à tarde

O piloto da KTM Red Bull Tech3 fez 3 sessões, sempre com um pneu macio à frente mas um médio na traseira, que parece ser a escolha universal das KTM dando maior consistência ao desempenho, e comentou:

“No geral, foi uma sexta feira positiva, com um bom dia de trabalho aqui em Aragón hoje. Melhorámos a moto um pouco e nível de ritmo, mas em geral sinto-me um pouco mais competitivo do que no último fim de semana aqui. Já esta manhã me senti um pouco mais competitivo.

Agora, à tarde, é certo que ainda nos falta adaptar um bocado mais a moto, foi um pouco difícil para mim fazer uma volta rápida, mas considerando as circunstâncias acho que fizemos um bom trabalho.

No final de tudo, ainda temos algumas coisas para melhorar ainda mais para amanhã…

Claro que o objectivo é entrar para a Q2 logo diretamente de manhã no TL3 e fazer uma boa qualificação!”