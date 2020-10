MotoGP, 2020, Teruel: Oliveira comenta qualificar em 8º, apesar de penalizado

Miguel Oliveira trouxe tudo a jogo na Q2 para a qual se qualificara diretamente, colocando a KTM azul da Tech3 em 8º a sete décimas da pole de Nakagami com um tempo de 1:47.509

Miguel Oliveira finalmente conseguiu uma sessão em pleno na KTM RC 16 da Tech 3, onde chegou a aparecer na terceira posição da sessão qualificativa, que com Nakagami a fazer a pole, iria acabar num excelente oitavo, que lhe dava a terceira fila da grelha, quando a sua volta, tal como uma de Márquez e outra de Crutchlow foram canceladas por terem sido feitas ao mesmo tempo que havia uma situação de bandeiras amarelas noutro ponto da pista, numa decisão muito estranha da organização, vinda de uma regra recente introduzida este ano.

Posto isto, e aparte essa circunstância, o piloto da Tech 3 estava contente com o seu ritmo, que tem confiança de poder traduzir num bom resultado amanhã como comentou:

“É uma pena a nossa volta rápida ter sido cancelada!

Fiquei chateado com isso, porque foi a minha melhor volta do fim-de-semana e por causa de uma queda de outro piloto, sem ver as bandeiras amarelas sequer, a minha volta foi cancelada e também as de dois outros pilotos.

Foi uma boa qualificação no geral, senti-me competitivo e amanhã para o ritmo de corrida também me sinto confortável…

A estratégia é fazer uma boa partida e uma boa primeira volta, para recuperar posições e impor o nosso ritmo, que é bastante bom!”