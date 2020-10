MotoGP, 2020, Teruel: O que se passa com as Ducati?

À entrada para o terceiro treino livre as Ducati oficiais estão na cauda do pelotão, com Danilo Petrucci em 17º e Andrea Dovizioso em 19º e Francesco Bagnaia no 20º lugar – algo nunca visto até agora. Mas afinal o que se passa com as motos italianas?

“O vento e os problemas técnicos têm-me atrasado”, explica Dovizioso. “Não fui capaz de completar o programa de trabalho, hoje espero que as condições possam melhorar”. Petrucci é mais explicito: “Não tenho grip no centro da curva, mas tenho algumas ideias em mente”.

Talvez a cor “vermelho profundo” seja apropriada para o que se está a passar. Andrea Dovizioso está em 19º na classificação combinada e quase um segundo e meio a Takaaki Nakagami. Algo que, no início da época, ninguém poderia ter previsto.

“Foi um dia difícil” – confirma Dovi – “e o vento não me ajudou. Infelizmente tive alguns problemas que não me permitiram completar o programa de trabalho planeado para hoje”.

Recordamos que há sete dias neste mesmo circuito, Dovizioso ficou fora do Q2, forçado a partir de 13º, e as hipóteses de isso acontecer de novo multiplicam-se.

“Espero poder encontrar melhores condições de manhã e ter a certeza de ter um bom lugar de qualificação”.

Do outro lado da box da Ducati as coisas não são particularmente melhores. Danilo Petrucci, de facto, está apenas duas posições à frente (17º) de Dovizioso, mas por outro lado parece ter bem em mente o que é o principal problema a resolver.

“Em comparação com a sexta-feira passada, ontem conseguimos ser mais consistentes, mas infelizmente também os adversários deram alguns passos em frente em relação ao fim-de-semana passado. Ainda não identifiquei o pneu mais adequado para a corrida e também tive alguns problemas de aderência no meio das curvas que não me permitiram ser rápido”.

Danilo está a tentar manter-se positivo, confirmando que ainda tem algumas cartas para jogar: “Felizmente ainda tenho algumas ideias para tentar, e espero que hoje de manhã possamos entrar no top 10 do FP3”.