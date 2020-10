MotoGP, 2020, Teruel: O objetivo de Oliveira: “Lutar pelos cinco primeiros amanhã”

Ao ser o oitavo mais rápido na qualificação, Miguel Oliveira foi hoje o melhor piloto da KTM, o que representou uma melhoria de pelo menos dez posições em relação ao último sábado.

Miguel Oliveira parte assim amanhã da terceira fila da grelha de partida, tendo a seu lado Pol Espargaró e Cal Cruchlow, não tendo porém sido validada uma volta mais rápida por ter sido feita com bandeiras amarelas.

Há uma semana atrás, o piloto da Red Bull KTM Tech3 Team não teve facilidade no primeiro Grande Prémio de Aragão. Uma semana depois está com resultados muito mais consistentes e começa na corrida a partir do oitavo lugar na grelha.

“O meu ritmo de corrida está muito melhor do que na semana passada”, disse o português. “Mesmo que seja difícil julgar na qualificação, acho que somos competitivos. No FP4 até tivemos um bom ritmo com um pneu muito desgastado, e tenho certeza que podemos fazer mais progressos em algumas seções da pista amanhã. Seria bom se pudéssemos lutar pelos cinco primeiros na corrida.”

No Q2, alguns pilotos perderam o tempo da sua melhor volta e isso causou uma breve confusão entre os pilotos de MotoGP. “Não me aprecebi exatamente do que estava a acontecer”, disse Oliveira. “Mas parece que Zarco caiu e então foi mostrada a bandeira amarela. Sinceramente não a vi, tal como outros pilotos.”

Mas o que melhorou na moto de Miguel Oliveira no espaço de uma semana no asfalto da Motorland de Aragón? “Percebi que posso travar e curvar melhor agora, e também posso usar melhor a aderência do pneu traseiro. Estou otimista de que seremos capazes de melhorar mais alguns pontos até amanhã.”