MotoGP, 2020, Teruel: Novo motor Aprilia apesar do desenvolvimento congelado?

Aleix Espargaró falou de um “motor novo e super agressivo” em Aragón, mas os motores foram homologados antes do início da temporada, e o desenvolvimento congelado, por isso a que se referia o Espanhol?

As declarações do piloto da fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, após a qualificação do GP de Aragón, têm causado desconfiança entre algumas equipas concorrentes e pilotos adversários.

O espanhol de 31 anos falou dum “novo motor”, embora o desenvolvimento do motor também tenha sido congelado para as equipas de concessão como a formação italiana de Noale desde 28 de Junho até ao início da temporada de 2021, bem como para todos os outros oficiais, incluindo a KTM, até ao final da temporada de 2021.

“Tive muitos problemas com as duas motos na qualificação”, disse Aleix. “Tenho uma moto com um motor novo, mas não posso usá-la porque o motor é super-agressivo. Na reta esta moto era muito forte, mas nas curvas comportou-se de forma muito, muito agressiva. Infelizmente, não posso usar este motor em pleno. É uma pena, porque a diferença de velocidade máxima foi de cerca de 10 km/h. Conduzi a qualificação com o velho motor, que é muito, muito velho. Com esta máquina, senti muito mais confiança e estabilidade.”

Claro que uma diferença desse tipo pode ser conseguida pelos mapas da injeção eletrónica, sem sequer abrir uma tampa do motor, mas duvida-se que fosse isso que o piloto de Granollers referia.

Aleix Espargaró quis verificar com a sua equipa como era o novo motor “porque queria usá-lo na corrida.”

As condições frias foram muito difíceis para os pilotos em Aragón 1, mas também para os motores, acrescentou Aleix quando questionado sobre o desempenho.

E esclareceu: “O meu outro motor tem muitos quilómetros em cima. A sensação com o acelerador é muito boa e muito suave com este motor. Até agora, nunca tive problemas com motores novos. Mas desta vez, o novo motor parecia um pouco mais agressivo. No MotoGP, duas ou três décimas podem mudar a tua vida. É por isso que temos de otimizar a sensação com o novo motor.”

Em seguida, Aleix rapidamente corrigiu quando acrescentou: “… com o motor fresco”.

Agora, algumas equipas querem saber do Diretor Técnico do MotoGP, Danny Aldridge, se a Aprilia usou um motor novo ou apenas um motor fresco para Aleix Espargaró em Aragón.

lembrar que a Aprilia e a KTM entraram na temporada como “equipas de concessão” e, por isso, podiam utilizar sete em vez de cinco motores como a Yamaha, Ducati, Honda e Suzuki nos 14 eventos.

No entanto, para 2021, a KTM perde todos os privilégios de um estreante após as duas vitórias de Binder e Oliveira e mais lugares no pódio.

E a Aprilia terá de esclarecer se recebeu um novo motor V4 de 1000cc ou apenas um motor com um mapeamento diferente, em que o desempenho e o binário foram aumentados para dar mais potência ao piloto..