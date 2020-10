MotoGP, 2020, Teruel: Morbidelli lidera TL3 e Oliveira com 8º qualifica automaticamente

O comando da sessão alternou entre Morbidelli e Nakagami, mas os pilotos das KTM Tech 3 foram os heróis da sessão, Lecuona em 6º e Oliveira em 8º passando à Q2 automaticamente!

O treino livre3 desta manhã ia revelar-se muito crítico para alguns pilotos incluindo Miguel Oliveira e todas as Ducati qualificadas na traseira do pelotão após o dia de ontem.

O português de KTM Tech3 começou aparecer em nono, a seis décimas do tempo rápido do líder inicial Franco Morbidelli mas à medida que a sessão evoluía foi baixando para 13º, enquanto que Nakagami Viñales e Crutchlow se colocavam no comando da sessão e o último desqualificados automaticamente era Aleix Espargaró na Aprilia.

Um par de minutos depois, Fabio Quartararo colocava-se à frente já a rodar no minuto 1:47, com Binder a atacar em 13º mesmo à frente de Miguel Oliveira.

A 15 minutos do fim da sessão Nakagami bateu o tempo de Quartararo por umas milésimas e o seu 1:47.392 colocava-o mais uma vez no comando com a Honda LCR.

Por essa altura, vários pilotos estavam na box à procura de melhores ajustes nomeadamente quase todas as KTM, em que Binder continuava 15º, Oliveira tinha baixado para 16º e Espargaró e Lecuona eram os melhores em 10º e 11º, ao mesmo tempo que Rins acabava por se colocar nos primeiros três.

Nakagami vinha para a box mas mantinha-se à frente da sessão e Lecuona entrou no top 10 enquanto Miguel Oliveira permanecia 14º e Binder ainda pior descia para 18º.

A um minuto do final Márquez e Mir atacavam os tempos rápidos, e os últimos 30 segundos foram frenéticos, com Lecuona de novo a saltar para quinto, tendo dito antes que encontrara alterações que lhe permitiam ter muito mais confiança na RC16. Mir estava uma volta rápida, atingindo 340 quilómetros hora na reta de Aragón.

À bandeirada, Morbidelli ficou à frente com 1:47.333, Viñales saltou para quarto a uma décima e Miguel Oliveira, ao ser de repente oitavo, tinha qualificado automaticamente para a Q2 a 0,292 milésimas do tempo rápido de Morbidelli!