MotoGP, 2020, Teruel: Mir (3º): “Senti este pódio como uma vitória”

Joan Mir rodou muitas voltas atrás de Alex Marquez, e só depois de se desembaraçar do piloto da Honda é que iniciou a perseguição aos dois primeiros. Mas era demasiado tarde para recuperar a distância…

Apesar de tudo, feitas as contas conseguiu manter a posição de líder do campeonato, agora com 12 pontos de vantagem sobre o francês Fabio Quartararo.

“Hoje ambicionava outro lugar. Senti ao início que o Alex Marquez estava um pouco mais rápido que eu, perdi algum tempo e depois percebi que não conseguia recuperar a distância que me separava dos dois primeiros. Por um lado estou insatisfeito porque não consegui ser mais rápido hoje. Mas não deixou de ser um resultado espectacular. Tendo saído tão atrás da grelha senti hoje este pódio como uma vitória”.