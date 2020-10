MotoGP, 2020, Teruel: Miguel Oliveira elogia Lecuona

Oliveira elogiou o progresso do seu colega de equipa na KTM Tech3, Iker Lecuona e pensa que o rookie virá a ter muito bons resultados em MotoGP

Miguel Oliveira, da KTM Red Bull Tech3 Team, não poupou elogios ao seu companheiro de equipa e rookie na MotoGP, Iker Lecuona, que conseguiu o seu melhor resultado até agora na qualificação com o 11º lugar.

“Disse desde o início que Iker é um bom piloto”, elogiou Oliveira. “Se olharmos para os dados dele, podemos ver que ele está a habituar-se à classe. Ele está a progredir constantemente e as corridas consecutivas desta temporada estão certamente a ajudar, porque se pode treinar no mesmo sítio durante muito tempo.”

“Na verdade, isto é injusto para os rookies do próximo ano”, continuou Oliveira. “Estão todos a chegar a novas pistas pela primeira vez. Por causa do calendário incomum deste ano, os novatos deste ano não experimentaram os desafios em pleno. Mas é claro que estou feliz pelo Iker, que as coisas lhe estejam a correr-lhe tão bem. É bom para a equipa também e tenho a certeza que ele vai ter muitos bons resultados no futuro.”