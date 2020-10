MotoGP, 2020, Teruel: Masia fez a vitória nº800 da Honda em Grandes Prémios

Com a vitória hoje de manhã na corrida de Moto 3, Jaume Masia com a NSF250RW alcançou um emocionante triunfo no GP Teruel: a 800ª vitória de um piloto aos comandos de uma Honda na história dos Grandes Prémios.

O honorável triunfo da marca alada parecia reservado a Takaaki Nakagami, o que teria sido ouro sobre azul, com um japonês aos comandos de uma moto japonesa. Perante a competitividade revelada na moto da LCR Honda, esse seria um resultado plausível, mas o triunfo matinal – e inesperado de Masia – mudou as coisas, o recorde foi para Masia e a inesperada queda de Nakagami impediu a chegada aos 801 triunfos por arte da marca alada!

Mas a história está escrita e é longa e honrosa para a marca criada por Soichiro Honda. A primeira vitória de sempre do construtor foi conseguida pelo australiano Tom Phillis na Honda RC143, no Grande Prémio de Espanha de 125cc de 1961, e hoje Jaume Masia com uma corrida magistral conseguiu um feito que nenhum outro fabricante conseguiu até ao presente: 800 triunfos em Grandes Prémios.

Por outro lado, quando Masia subiu ao pódio (provavelmente nem ele próprio sabia…) mas tornava-se também no 100º piloto a vencer aos comandos de uma Honda em Grandes Prémios.

O jovem piloto da Leopard Honda fez uma prova madura e táctica desde o sétimo lugar da grelha, subindo lugares até ao final da corrida. A 3 voltas do final Masia avançou para a liderança, os seus rivais retaliaram mas acabou por conseguir uma vitória histórica.

As 800 vitórias da Honda em GP’s desde 1961

1ª vitória da Honda nos Grande Prémios

– Tom Phillis, 1961 GP Espanha 125cc, Honda RC143

100ª vitória da Honda nos Grandes Prémios

– Luigi Taveri, 1966 Dutch 50cc TT, Honda RC116

200ª vitória da Honda nos Grandes Prémios

– Jimmy Filice, 1988 US 250cc GP, Honda NSR250

300ª vitória da Honda nos Grandes Prémios

– Alex Criville, 1992 Dutch 500cc TT, Honda NSR500

400ª Vitória da Honda em Grande Prémio

– Haruchika Aoki, 1996 GP Brasil 125cc, Honda RS125R

500ª Vitória da Honda em Grandes Prémios

– Valentino Rossi, 2001 GP Japão 500cc, Honda NSR500

600ª Vitória da Honda em Grandes Prémios

– Dani Pedrosa, 2005 GP Austrália 250cc GP, Honda R250RW

700ª vitória da Honda em Grandes Prémios

– Marc Marquez, 2015 Indianapolis MotoGP, Honda RC213V

800ª vitória da Honda em Grandes Prémios

– Jaume Masia, 2020 Teruel Moto3, Honda NSF250RW