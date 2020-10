MotoGP, 2020, Teruel: Márquez em nova operação?

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo Marc Márquez será submetido a uma terceira operação ao seu braço fraturado, depois do piloto ter expressado preocupação com a forma como o braço estava a recuperar

Já fora de questão estão regressos ao campeonato ainda esta época, com Márquez a chegar a esta fase sem ter marcado um único ponto. Aparentemente muitos tiraram conclusões do vídeo em que o piloto assiste à corrida do seu irmão em Aragón, (acima) em que supostamente, não terá mexido muito o braço direito.

Entretanto, a Honda Repsol desmentiu, confirmando, pelo contrário, que a convalescença do piloto está a proceder como normal e que não há razões para preocupações.

O piloto parece ter querido confirmar isto mesmo, ao publicar uma foto nas redes sociais a treinar com halteres de levantamento de peso.

Por outro lado a Honda já confirmou que Stefan Bradl vai mais uma vez substituir o oito vezes Campeão, ou duas vezes no Grande Prémio de Teruel, ou na final em Portimão, já que o número de Wild Cards é limitado.