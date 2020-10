MotoGP, 2020, Teruel: Jack Miller reajusta objetivos

Jack Miller, da Ducati Pramac diz que o título já era, mas ainda vai tentar vencer um Grande Prémio este ano, antes de passar à formação oficial da Ducati em 2021.

A quatro corridas do fim da época, o Australiano, que venceu a sua última corrida em 2016 em Assen, revela as suas ambições antes de deixar a equipa Pramac para se juntar à formação oficial da Ducati.

É verdade que Miller foi afetado por azares este ano, com quedas e uma avaria estúpida quando a sua admissão chupou um Tear off de Fábio Quartararo que o impediu de acabar a corrida.

Neste momento, Miller é oitavo a 39 pontos do líder Mir, e a hipótese de lutar pelo título está-se a tornar distante.

Ele próprio admitiu que o seu objetivo agora é ainda tentar obter uma vitória até ao fim da época quando disse:

“Este ano, já ganharam oito pilotos diferentes, portanto a possibilidade existe.

O facto é que com os pneus disponíveis actualmente, a situação de corrida para corrida é verdadeiramente imprevisível…

Em Aragón a semana passada, saí com os médios porque dei-me conta que nos treinos, os mais macios não iam estar à altura. Obviamente na minha corrida nas primeiras voltas os pilotos com pneus macios eram mais velozes mas depois a diferença não se manifestou, o único que teve problemas com pneus foi o Quartataro.”

Na verdade, parece agora que Quartararo cometeu um erro com a pressão dos pneus.

Em Aragón, Jack Miller terminou em nono atrás de Crutchlow e a menos de 1 segundo do colega de marca Andrea Dovizioso.

Se ainda quiser vencer um Grande Prémio em 2020, tem muito trabalho pela frente!