MotoGP, 2020, Teruel: Jack Miller com Oliveira a 3 pontos, feliz por escapar ileso

Numa maré de azar, a queda provocado por Brad Binder em Teruel já nem preocupou Jack Miller, que se contentou com sair ileso e disse a Binder que não se preocupasse

“O meu fato ficou destruído, por isso fez o seu trabalho. Mas fico apenas aliviado por sair desta a andar!” disse Jack Miller após ter sido eliminado por Brad Binder na Curva 2 de MotoGP em Teruel.

A corrida de MotoGP de Jack Miller em Teruel durou menos de duas curvas quando foi atingido por detrás pelo estreante Brad Binder, enviando-os ambos a rebolar pela gravilha.

A dupla começou de 14º (Miller) e 15º (Binder) na grelha, mas o piloto da KTM foi colado ao pelotão da frente no arranque, agrupando-se todos à entrada para a Curva 2.

Binder, que assumiu a responsabilidade total pelo incidente e imediatamente pediu desculpas, mais tarde recebeu uma penalidade dos Comissários da FIM, que será aplicada na próxima corrida em Valência.

“Não há muito a dizer realmente. A corrida foi emocionante, durou duas curvas completas!”, disse Miller. “Comecei bem, cheguei por dentro, passei por três tipos, não estava a fazer nada de muito estranho, mas fui atingido por trás e senti que alguém me bateu por detrás e destabilzou a moto, que começou a sacudir.“

“Ficou cada vez pior e acabei por entrar na gravilha e cair. Não é o ideal.”

“Ainda bem que estou bem após a queda. Ambos os ombros do fato foram destruídos, ambos os joelhos, o fato ficou em pedaços, foi destruído, mas definitivamente fez o seu trabalho. Fico contente por sair pelo meu próprio pé”.

Binder foi visto a abraçar Miller na gravilha enquanto o piloto da Ducati Pramac tentava perceber o que tinha acontecido.

“Eu sabia que devia ter sido atingido porque não foi um highside normal nem nada do género. Levantei-me e vi o Brad e pensei: “Que r**o?”- disse Miller.

“Tirei o capacete e perguntei-lhe o que tinha acontecido e ele disse: ‘Não sei, meu, desculpa’. Disse-lhe para não se preocupar. As corridas são assim às vezes, especialmente aqui, onde as curvas são tão apertadas!”

“Quando vi a repetição, parecia que ele tinha avaliado mal a velocidade do grupo e eu fui apenas o azarado por estar naquele lugar. Ele precisa de atinar às vezes e cair em si, mas todos nós já o fizemos. Eu próprio já o fiz, por isso não vou ficar aqui a amaldiçoá-lo, é o que é.”

Miller já sofreu quatro desistência esta temporada, das quais apenas Jerez foi um acidente com culpa própria. Um tear-off de viseira foi sugado para a sua entrada de ar em Misano, seguido por uma falha no motor em Le Mans e agora veio a colisão com Binder em Aragón

Tudo isto deixa o Australiano nono no campeonato do mundo, a três jornadas do fim e apenas 3 pontos à frente de Miguel Oliveira..