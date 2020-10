MotoGP, 2020, Teruel: Honda confirma mais dois anos com a Repsol

A Honda confirmou que a relação com a Repsol, como patrocinador principal da equipa de MotoGP, vai continuar pelo menos até 2022.

A parceria já detém o recorde de pódios na classe rainha com 447.

Agora, a união entre a Honda e a Repsol vai continuar por pelo menos mais dois anos até 2022, já que foi anunciado que o acordo de patrocínio para MotoGP com a petrolífera espanhola acaba de ser renovado.

É uma colaboração que começou há 26 anos em 1995 e foi imediatamente recompensada com a vitória de Michael Doohan no primeiro Grande Prémio em Eastern Creek e depois com o título no final da época.

Outros momentos de glória foram títulos com Alex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden e Casey Stoner e pódios com Dani Pedrosa, além de, claro, todos os títulos de Marc Márquez e mais recentemente, dos dois pódios consecutivos do seu irmão Alex.