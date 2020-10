MotoGP, 2020, Teruel: É oficial, Nakagami na Honda para além de 2021

A Honda confirmou antes do GP de Teruel em Aragón que o japonês Takaaki Nakagami também vai correr pela LCR Honda na temporada de MotoGP de 2021, como esperado.

Durante semanas, Takaaki Nakagami tem sido questionado sobre a prorrogação do contrato em todos os Grandes Prémios, mas recentemente garantiu em Aragón na passada quinta-feira:

“Vou permanecer na LCR Honda Team 99,9%, mas ainda faltava acertar pequenos detalhes e não havia pressa”, acrescentou o quinto classificado no mundial.

Antes do GP de Teruel, a Honda finalmente oficializou algo que ninguém duvidava há muito tempo: Nakagami assinou um novo contrato por “vários anos”.

A duração exata não foi revelada. O japonês de 28 anos continuará em casa na boxe da LCR, mas terá em Alex Márquez um novo companheiro de equipa a partir de 2021.

“Estou muito feliz por poder andar pela Honda LCR Idemitsu em 2021 e mais além”, enfatizou “Taka”.

“Estou grato pelo apoio generoso da Honda, que me permitiu mostrar todo o meu potencial esta temporada. Farei o meu melhor para obter resultados sólidos nas restantes corridas para dar o impulso para o próximo ano. Quero ir mais longe com a Honda”, anunciou.

O diretor do HRC, Tetsuhiro Kuwata, por seu lado, afirmou:

“Estou muito feliz por podermos continuar a lutar com Takaaki Nakagami no Mundial de MotoGP. Estou muito grato aos adeptos e à Idemtisu, que apoiaram a sua carreira até agora. Esta temporada, o desempenho de Nakagami tem sido sólido, terminou todas as corridas e está atualmente em quinto lugar no Campeonato do Mundo.

A sua carreira em MotoGP está a apontar para cima e estamos ansiosos por seguir o seu desempenho nas restantes corridas. A partir do próximo ano, estará ao lado de Alex Márquez. Espero que, como colegas de equipa, possam elevar-se mutuamente para tirar o melhor de si e dar à equipa melhores resultados do que nunca.”

A quatro corridas do fim, a diferença para o líder do Campeonato do Mundo, Joan Mir, é de apenas 29 pontos. Ao contrário do resto do campo de MotoGP, o piloto da LCR terminou até agora todos os Grandes Prémios da temporada de 2020 no top 10.

Nakagami está no quinto lugar como recompensa dessa consistência, no entanto, ainda lhe falta pódio na classe rainha.