MotoGP, 2020, Teruel: É oficial, a Estrella Galicia 0.0 deixa o ‘Mundial’ de Moto3

Soube-se na Motorland de Aragão. A Estrella Galicia 0.0 e a Monlau Repsol vão-se concentrar apenas na European Talent Cup e no Campeonato do Mundo Júnior de Moto3 a partir da temporada 2021.

O anúncio é oficial e assim Emilio Alzamora retira a sua equipa de Moto3 do Campeonato do mundo após a temporada de 2020.

Sérgio Garcia, 2020

Em quase nove anos de Campeonato do Mundo, a equipa Estrella Galicia conquistou o título com Alex Marquez e fez de Alex Rins o vice-campeão. Mas ultimamente os sucessos têm deixado muito a desejar: Sergio Garcia e Ryusei Yamanaka estão atualmente apenas no ranking do Campeonato Mundial no 15º e 24º lugares.

No geral, o passado de 18 vitórias em Grandes Prémios, 67 pódios e 23 pole-positions é muito mais brilhantes. Pilotos como Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Jorge Navarro, Enea Bastianini e Aron Canet contribuíram para o sucesso da equipa espanhola.

Miguel Oliveira em 2012 quando integrou a equipa de Emílio Alzamora

A partir de 2021 os esforços da equipa vão concentrar-se na European Talent Cup e no Campeonato do Mundo Júnior de Moto3. “O nosso objetivo comum continua a ser promover jovens talentos, mesmo que agora estejamos a fazê-lo sem os resultados desejados no que diz respeito ao nível do campeonato. Por isso, continuaremos em 2021 no FIM CEV Repsol”, disse Jaime Serrano, diretor geral da Monlau Motorsport.

“Estratégias e projetos estão a evoluir e, apesar da atual situação incerta no mundo, o nosso compromisso com este desporto é sólido”, disse Jose Cabanas, diretor de marketing da Estrella Galicia 0.0. “Estamos muito felizes em poder continuar a trabalhar com a Monlau em 2021 para continuar a apoiar novos talentos e a proporcionar aos pilotos oportunidades de entrar no Campeonato do Mundo nas melhores circunstâncias possíveis”.