MotoGP, 2020, Teruel: Dixit Rins (3º) “Há muito que não estava nesta posição”

Depois de vencer a prova da semana passada em Aragão, Alex Rins passou diretamente ao Q2 e fez brilhar a Suzuki nos instantes finais da qualificação.

Rins andou discreto nos treinos livres, o melhor resultado foi um sexto lugar no TL2, quase ninguém dava por ele ao contrário de Joan Mir que tinha todas as atenções centradas em si, mas no final foi ele que brilhou, como na semana passada neste mesmo circuito.

“Há muito tempo que não estava nesta posição numa qualificação e por isso estou muito satisfeito com este resultado. A moto estava perfeita e percebi que podia realizar um bom tempo. É muito bom sair da primeira linha e amanhã quero aproveitar essa vantagem. Acredito que amanhã posso fazer uma boa corrida”.