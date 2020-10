MotoGP, 2020, Teruel: Dixit Alex Marquez: “Queremos garantir um lugar no Q2”

As condições de frio intenso da semana passada não foram vistas em lado nenhum quando o campeonato de MotoGP regressou ao circuito MotorLand Aragon para a 12ª jornada da época de 2020. Os tempos no TL1 foram imediatamente mais rápidos do que na sexta-feira anterior e iriam melhorar ao longo do dia.

Alex foi um dos três pilotos na primeira sessão a fazer cair a barreira de 1’49 e terminou mais rápido com 1’48.184, apesar de uma queda na sua última volta. Ocupando a sexta posição na geral, Alex tem um lugar provisório no Q2 e já foi mais rápido do que o seu tempo de qualificação do Q2 na semana anterior. O plano é trabalhar novamente no Treino Livre 3 para garantir um lugar no Q2.

Alex Marquez (6º) 1’48.184

“Tivemos um bom primeiro dia aqui em Aragão, construindo a partir do fim-de-semana passado e continuando passo a passo. Tive um pequeno acidente no final do TL1 quando estava a pressionar para uma volta rápida, mas estou bem, e foi mesmo no final da sessão. O tempo estava com bom aspecto, acho que podemos ficar entre os primeiros. O tempo está melhor esta semana, o que está a tornar as coisas um pouco mais direitas. Queremos garantir um lugar no Q2 mas ainda há ainda alguns pormenores a limar para amanhã. Mas começámos bem”.