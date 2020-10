MotoGP, 2020, Teruel: Alex Márquez lidera Honda em forma no TL1

Aparte os primeiros breves instantes do treino livre 1 de MotoGP, que viram Pol Espargaró e Fábio Quartararo à frente, a sessão foi praticamente dominada pelas Honda de Márquez e Nakagami.

Após uma breve passagem de Viñales e Miller pelo comando, quando nos primeiros 6 minutos, Miguel Oliveira chegou a andar em 10º, a ação foi sempre dominada por Alex Márquez e Takaaki Nakagami, com o piloto da Honda Idemitsu a colocar-se no topo a 15 minutos do final, quando Oliveira já tinha descido para 14º e Crutchlow encostava com uma avaria, depois de ter andado também em 9º.

Mir chegava a terceiro e iria aguentar essa posição até ao final, enquanto Márquez e Nakagami trocavam de posições, até que o irmão de Marc acabaria por se impor com um tempo de 1:48.184, a prestação dominante das Honda salientada pela colocação do wild card Stefan Brado em quarto também…

MotoGP, TL1, Top 10