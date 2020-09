MotoGP, 2020, San Marino: Viñales lidera TL1 em duelo Yamaha

Pol Espargaró foi o primeiro a liderar o treino livre 1 de MotoGP a frente de Viñales e Quartararo, justamente os homens que não tinham estado no teste privado aqui em Junho, com o Circuito a receber um número limitado de fãs que vieram preencher as bancadas esparsamente.

Viñales, já a tentar a última especificação do travões na Yamaha, foi para frente seguido de Espargaró e Quartararo, com Mir, Miller e Morbidelli a seguir e Oliveira em 19º e sem stress na boxe.

A cerca de 20 minutos do fim do treino já estava Fábio Quartararo no comando com um tempo de 1:33.435 e o regressado Bagnaia era o 9º mais rápido.

Os último 3 minutos do treino viram uma disputa acesa entre Quartararo e Viñales, com Espargaró a tentar entrar também no jogo por milésimas.

As coisas tinham mudado tanto que de 9º Bagnaia era já 16º e Rossi, a dada altura 6º, era 14º, antes de entrar no Top 10 a meio minuto do final, quando Viñales foi para a frente com um novo tempo de 1.32.760…