MotoGP, 2020, San Marino: Rossi revela design especial do seu capacete

Valentino Rossi, da Monster Energy Yamaha MotoGP, revelou o seu mais recente design especial de capacete Misano antes da FP3 no Grande Prémio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini.

