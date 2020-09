MotoGP, 2020, San Marino: Nakagami faz as honras de domingo, com Oliveira 10º no Warm Up

O piloto japonês superou Morbidelli e Mir no Warm Up, e o homem da pole Viñales terminou em 11º lugar atrás da KTM Red Bull de Oliveira.

Takaaki Nakagami, da Honda LCR Idemitsu, fixou-se num 1:32.781 no Warm Up do Grande Prémio Lenovo di San Marino para terminar no topo da tabela na manhã de domingo.

O classificado a seguir, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT), ficou a 0,071 segundos do japonês, com Joan Mir (Suzuki Ecstar) a 0,076 atrás na terceira posição.

Uma corrida vital no Campeonato do Mundo tem lugar esta tarde no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, mas alguém poderá parar as Yamaha?

Alex Rins (Suzuki Ecstar) é um dos pilotos que pareciam confiantes após a qualificação, e o espanhol foi o quarto mais rápido no Warm Up.

O herói da casa Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) tem estado em boa forma no regresso de lesão, e poderá perturbar as probabilidades com a Ducati… Bagnaia foi quinto no Warm Up e arranca a partir da segunda linha.

O líder do campeonato, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) foi o sexto mais rápido e fez uma viagem pela gravilha na curva 8 no final da sessão, com o homem da pole Maverick Viñales (Yamaha) Monster Energy 11º atrás de Miguel Oliveira, que assim fez uma importante afirmaçãoo de intenção para logo à tarde!

Estamos prontos para mais um MotoGP em 2020. Quem se atreverá a ganhar em Misano?

MotoGP, Warm up, Top 10:

1. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) – 1:32.781

2. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) +0,071

3. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) +0,076

4. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) +0,143

5. Francesco Bagnaia (Pramac Racing) +0,149

6. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) +0,184

7. Johann Zarco (Esponsorama Racing) +0,228

8. Andrea Dovizioso (Equipa Ducati) +0,280

9. Alex Márquez (Repsol Honda Team) +0,321

10. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) +0,328