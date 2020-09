MotoGP, 2020, San Marino: Conheça Morbidelli, o mais recente vencedor em MotoGP

De Campeão das Superstock 600 em 2013 a vencedor na classe rainha, tem sido uma viagem estonteante para o italo-brasileiro



Franco Morbidelli, da Yamaha Petronas SRT é um típico italiano, descontraído, agradável e admirável… e desde ontem, é também o mais recente vencedor em MotoGP, graças a uma performance fenomenal no Grande Prémio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini.

Nascido em Roma de pai Italiano e mãe brasileira e agora a viver na Tavullia, região rica em tradição nos desportos motorizados, Morbidelli conquistou o título de Superstock 600 das Superbike em 2013, ao lado de algumas aparições como wildcard no Campeonato do Mundo de Moto2 em Misano, Motegi e Valência.

Assinou com a Italtrans Racing Team para uma campanha completa em 2014 e continuou com eles em 2015, estreando-se no pódio em Indianápolis.

Infelizmente, uma perna partida sofrida durante um treino de motocross viu-o perder várias corridas depois de Brno, com Morbidelli voltando para terminar a temporada, mas longe de estar totalmente em forma.

Em 2016 assinou com a altamente bem sucedida equipa belga EG 0,0 Marc VDS e fez uma incrível série de pódios, terminando o ano mesmo fora dos três primeiros na luta pelo título depois de uma campanha impressionante.

Em 2017, Morbidelli ficou com a Marc VDS e saiu ao ataque para levar as três primeiras vitórias do ano, permanecendo na liderança da classificação durante toda a temporada e conquistando o título no GP da Malásia… de STK600 a Campeão Mundial em quatro anos!

Mudou-se para a classe rainha na mesma equipa EG 0,0 Marc VDS em 2018 e levou as honras de Rookie of the Year, com um 8º lugar no GP da Austrália.

Em 2019, Morbidelli juntou-se à recém-formada Yamaha Petronas SRT de Johann Stigefelt, conseguindo por 7 vezes acabar nos seis primeiros lugares.

Mais desafios ao pódio numa M1 de fábrica foi o objetivo de Morbidelli para a temporada de 2020 na mesma equipa e foi exatamente isso que aconteceu. Uma primeira vitória de sonho no MotoGP chegou agora, tornada ainda mais doce ao fazê-lo no seu quintal em Itália. Agora, com as Yamaha em alta, Morbidelli pode ser considerado um verdadeiro candidato ao título.

“Sim, como disse antes, estou cheio de emoções e podemos descrevê-las resumidamente apenas como felicidade, estou muito feliz neste momento e estarei nas próximas 48 horas… Posso agradecer este resultado a todas as pessoas que me apoiaram e acarinharam e fizeram esta carreira ser tão íngreme, mas tão boa. Quero continuar muitos mais anos, mas até agora tem sido uma viagem muito boa”, disse Morbidelli, falando após a corrida.