MotoGP, 2020, San Marino: Bradl testou novo sistema de comunicação com os pilotos

A Dorna está a testar um novo equipamento de segurança que se prende com comunicação via rádio para os pilotos.

Ontem em pista o Alemão Stefan Bradl usou o protótipo do equipamento e teve isto a dizer:

“A Dorna pediu-me para testar um sistema de comunicação com o piloto para melhorar a segurança, para em caso de desastre ou bandeiras vermelhas poderem passar um aviso da direção de prova aos pilotos, como já se faz na F1 há algum tempo. Testei o sistema e está a funcionar bem, são os primeiros passos mas pode ser uma importante contribuição para a Segurança. Neste momento ainda não funciona em todas as condições porque a cabeça do piloto numa moto mexe-se muito mais que num carro e por vezes a posição com o barulho de vento torna difícil a comunicação…”

Por seu lado Carlos Ezpeleta da Dorna explicou que já tinham há tempo testado um sistema semelhante e na altura desistido, por a tecnologia não estar aperfeiçoada, mas que desta vez está a funcionar muito bem e é uma coisa que pensarão introduzir, numa primeira instância, com comunicações só da direção aos pilotos, mas depois quem sabe até rádio entre as equipas e os pilotos, comunicações com a boxe, etc.