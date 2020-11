MotoGP, 2020, Portimão, TL4: Oliveira é o “maestro” do AIA

Já se sabe que Miguel Oliveira é o piloto mais veloz em diversos pontos do circuito de Portimão, e isso está patente na facilidade com que alcança um tempo no topo da tabela de tempois. Depois de Nakagami liderar até meio da sessão, o luso forçou o andamento e colocou-se na segunda posição, para à entrada dos últimos 15 minutos saltar para a frente do tempos com a KTM RC16 da equipa-satélite Tech3 de Hervé Poncharal.

Bilhante performance do nosso representante!

TEMPOS DO TL4 A 12 MINUTOS DO FINAL DA SESSÃO: