MotoGP, 2020, Portimão, Q2: Oliveira comenta a sua pole

Miguel Oliveira falou da sua pole, minimizando o significado do feito e pondo tudo em perspetiva como uma preparação para o verdadeiro objetivo, a corrida de amanhã:

“Estou bem contente com esta pole position, tem um significado especial por ser em casa!”

“Obviamente o meu objetivo é terminar o trabalho amanhã e fechar com chave de ouro esta corrida de Portimão.”

“Desde o início que me tenho divertido muito em cima da moto, e quando me divirto, as coisas saem de forma muito mais natural, e é isso que espero fazer amanhã nesta corrida de Portimão!”