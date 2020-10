MotoGP, 2020, Portimão: Pilotos têm primeiro contato com Portimão

Os pilotos de testes e alguns pilotos de MotoGP estão em Portimão hoje e amanhã, a preparar o final da temporada de 2020

Hoje quarta-feira, dia 7 de Outubro, alguns pilotos de MotoGP e os pilotos de testes de fábrica estão em pista no Autódromo Internacional do Algarve, uma vez que preparativos vitais estão a ser feitos para o final da temporada de 2020 em Portimão.

Os pilotos de teste, nas suas motos de MotoGP e os pilotos de MotoGP a tempo inteiro, que só podem treinar em superbikes, estarão em pista entre as 09:00 e as 13:00 e as 14:00-17:00, com os pilotos a rodarem também amanhã quinta-feira.

Os pilotos de testes (mais Aleix Espargaró da Aprilia) que estão em pista na quarta e quinta-feira são os seguintes:

– Jorge Lorenzo (Yamaha)

– Dani Pedrosa (KTM)

– Stefan Bradl (HRC)

– Michele Pirro (Ducati)

– Sylvain Guintoli (Suzuki)

– Lorenzo Savadori (Aprilia)*

– Bradley Smith (Aprilia)**

– Aleix Espargaró (Aprilia)**

*Só quinta-feira

**Só quarta-feira

Os pilotos de MotoGP que estão a pilotar superbikes são os seguintes:

– Maverick Viñales

– Valentino Rossi

– Andrea Dovizioso

– Danilo Petrucci

– Jack Miller

– Francesco Bagnaia

– Johann Zarco

– Tito Rabat

– Takaaki Nakagami

Alex Márquez

– Pol Espargaró

– Brad Binder

– Miguel Oliveira

– Joan Mir

– Alex Rins