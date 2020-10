MotoGP, 2020, Portimão: Oliveira e outros pilotos focados na habituação à pista

Dos três pilotos que tinham transponders montados nas suas motos, Viñales foi mais rápido que Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech3) e Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing).

O dia, sem preocupações de aderência perante o sol algarvio, focou-se principalmente em habituarem-se ao novo circuito, tanto para os pilotos como para as equipas.

Miguel Oliveira:

“Bom, eu já conhecia a pista, mas ao todo acho que fizeram um trabalho espectacular, não só em termos da aderência mas em termos de eliminar os solavancos do circuito..

Ao todo, tudo está a correr bem, andar aqui com uma moto de estrada como poderão imaginar, é muito diferente de rodar com uma moto de Grande Prémio…

Não há comparação, mas é agradável ficar com uma sensação, perceber mais ou menos os pontos de referência.

Acho que vamos ter um bom Grande Prémio aqui e dar um grande espetáculo!”

Era vital numa primeira fase que as fábricas recolhessem informações sobre o traçado para que tivessem uma base decente para trabalhar a partir da altura em que chegam à pista na sexta-feira no Grande Prémio, com dados sobre pneus, relações de caixa e eletrónica antes do fim de semana competitivo final que será muito importante.

Dani Pedrosa, da KTM, Lorenzo, Pirro, Sylvain Guintoli, da Suzuki, e Lorenzo Savadori, da Aprilia, vão continuar em Portimão hoje quinta-feira, enquanto os outros pilotos se dirigirem para Le Mans, onde os treinos começam amanhã sexta-feira para o GP de França.

Quartararo, Iker Lecuona (KTM Red Bull Tech3) e Cal Crutchlow (Honda LCR Castrol) foram os únicos pilotos de MotoGP a tempo inteiro que não estiveram presentes no traçado algarvio, mas vamos vê-los todos em ação este fim de semana em Le Mans.