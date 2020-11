MotoGP, 2020, Portimão: “O Algarve deve ser bom para nós” diz Rossi

Valentino Rossi está entusiasmado com a chegada da MotoGP a Portimão, dado gostar imenso do traçado diferente do circuito português

“A aderência em Portimão é melhor do que Valência e isso vai ajudar!”

O multicampeão da Yamaha tem sido afetado por muitos azares ultimamente , entre quedas, avarias e Covid, e espera acabar a época com uma boa prestação depois de muitas dificuldades.

O melhor resultado de Rossi este ano foi um pódio na segunda visita a Jerez, e para Valentino é igualmente o último ano na equipa de fábrica da Yamaha, pois muda-se para a Petronas para o ano, tendo como colega de equipa Morbidelli.

“Ir andar em Portimão é óptimo, a pista é fantástica, a aderência é melhor que Valência, o que nos vai ajudar e senti-me muito bem durante o teste no Algarve há umas semanas..”

“É diferente de todas as outras pistas que visitamos ao longo da época, e é novo para toda a gente, o que também torna a coisa interessante. Veremos como corre!”