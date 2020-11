MotoGP, 2020, Portimão: Miguel despede-se da KTM Tech3 no Grande Prémio de Portugal

Pela primeira vez na história do MotoGP, a classe rainha vai rumar ao AIA de Portimão este fim de semana, para a corrida final do Campeonato do Mundo de 2020

“É um sonho que se realiza poder correr em Portugal com o MotoGP.”

O último Grande Prémio do ano é muito especial para a KTM Red Bull Tech3 com o herói da casa Miguel Oliveira, que vai montar a sua KTM RC16 pela última vez pela equipa, mas pela primeira vez em solo nacional.

Depois de ter dado à formação a sua primeira vitória na Áustria há uns meses e trazido para casa o seu terceiro top 6 consecutivo no último domingo, em Valência, o português está motivado para concluir a temporada e a sua aventura com a KTM Red Bull Tech3 com mais um grande resultado.

“Estou muito entusiasmado com a última corrida, que é a minha corrida em casa. É um sonho que se realiza poder correr em Portugal com o MotoGP. Infelizmente, não teremos o público lá, mas ainda acho que é uma boa maneira de concluir a temporada.“

“Espero que consigamos um resultado muito, muito bom, que consiga estar confortável com a mota a partir de sexta-feira e fazer uma grande corrida para dizer adeus em grande à KTM Red Bull Tech3.”