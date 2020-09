MotoGP, 2020, Portimão: MEO é o patrocinador oficial

A MEO vai dar o nome à prova do Mundial de Motociclismo que regressa este ano a Portugal, fechando o Campeonato pela primeira vez em Portimão

A MEO, marca do segmento de consumo da Altice Portugal, revelou numa conferência que contou com a presença de Pau Serracanta, executivo da Dorna, que vai dar o nome à última etapa do campeonato mundial de motociclismo. Como já é sabido, entre 20 e 22 de Novembro, o Grande Prémio MEO de Portugal está de volta ao nosso país para a prova final, no Autódromo Internacional do Algarve.

Com o Grande Prémio MEO de Portugal no Algarve, Portugal volta a estar posicionado no mapa mundial de motociclismo, um feito que contribui para elevar Portugal ainda mais longe, para a difusão da nossa cultura e da região do Algarve.

Estando o Campeonato de MotoGP ao rubro e com escassos pontos a separar os primeiros 10 pilotos, incluindo Miguel Oliveira, também ele apoiado pela MEO, é bem possível que a decisão do título venha arremeter para o AIA, tornado a jornada ainda mais incontornável!

Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, afirmou:

“É com enorme honra que o MEO se torna marca bandeira da prova máxima do motociclismo em Portugal. Este novo compromisso reforça o nosso posicionamento no panorama do desporto motorizado internacional e enaltece as cores do nosso país. Se já temos tantos motivos para celebrar Portugal, esta é mais uma razão para elevarmos, a uma só voz, o orgulho em sermos portugueses!”

Já Pau Serracanta, Managing Director da Dorna Sports, afirmou:

“Estou muito feliz por, no momento excecional que vivemos, termos a oportunidade para realizar um Grande Prémio em Portugal, com o apoio do MEO. Na Dorna ficamos especialmente entusiasmados em fazê-lo, pois o primeiro piloto português a vencer um Grande Prémio da categoria rainha do motociclismo, vai participar, correndo em casa.»