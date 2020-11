MotoGP, 2020, Portimão: Massimo Rivola fala do progresso da Aprilia

Último das marcas em disputa, o manager da Aprilia Massimo Rivola ainda encontrou alguns sinais encorajantes na conferência de imprensa pré-evento para o Grande Prémio MEO de Portugal

“o ano passado acabávamos em 9º a 33 segundos do primeiro!”

“Começámos 2020 com boas expectativas, a RS GP foi claramente um grande passo em frente, comparando com os modelos anteriores mas ao mesmo tempo é uma moto toda nova para nós e precisávamos de quilómetros.”

“Este ano não foi ideal, por causa do Covid e todas as restrições, para mudarmos ou melhoramos em relação aos concorrentes, mas agora estamos a dois ou 3 segundos quando estávamos tão longe no princípio da época.”

“Conseguir correr este ano foi muito estranho, se virmos nas últimas corridas pensamos que o 9º a 15 segundos do primeiro é mau, mas o ano passado acabávamos em 9º a 33 segundos do primeiro, portanto estamos muito melhor!”

“Agora estamos mais perto do grupo da frente, e a corrida tornou-se mais empolgante, não é desmotivante, pelo contrário estamos entusiasmados!”

“A estabilidade da equipa vai ser muito importante o Bradley fez uma boa época porque era suposto ser apenas um piloto de teste mas foi um bom segundo piloto quando teve que se tornar o piloto regular, e demos uma oportunidade ao Lorenzo Savadori de ser o nosso piloto de testes para o ano…”

“Quem será o colega do Aleix, ainda está por decidir…”

“Eu sei que é muito à última hora, mas ainda não sabemos, mas vamos saber em breve!”