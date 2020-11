MotoGP, 2020, Portimão: Maradona e o MotoGP

A grelha de MotoGP prestou homenagem virtual ao futebolista desaparecido ontem

A MotoGP prestou a sua homenagem virtual a Diego Maradona, falecido ontem, (aqui com o fã de futebol Valentino Rossi na grelha da Argentina há uns anos) com uma pequena mensagem nas redes sociais a chamar-lhe um gigante de desporto e um dos maiores de todos os tempos.

“Estamos tristes pela comunicação do falecimento de Diego Maradona, um gigante do desporto e um dos grandes de todas as épocas…”