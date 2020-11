MotoGP, 2020, Portimão: Lorenzo responde a provocação de Crutchlow

Recentemente, Cal Crutchlow, substituto de Jorge Lorenzo na Yamaha, disse que o piloto balear não é um bom piloto de testes. E o piloto penta-campeão respondeu nas redes sociais: “O Cal foi um dos pilotos com menos vitórias e a maioria das quedas dos últimos 10 anos. Acho que vai ser um grande piloto de testes. Para verificar a dureza da moto…”

Jorge Lorenzo replicou a Cal Crutchlow nas redes sociais, fê-lo sem rodeios depois do piloto de Coventry afirmar que o piloto balear é grande, mas isso não significa que seja um bom testador. O inglês será o substituto do ’99’ na Yamaha como piloto de testes.

“Respeito totalmente Lorenzo. Foi cinco vezes campeão mundial, é incrível como piloto e é muito, muito especial sobre a moto. Mas isso não significa que seja um grande piloto de testes. E além disso, vejo-o com um pouco de ceticismo porque é uma pessoa que anda por aí a dizer coisas sobre os outros o tempo todo, é de certo modo, um ‘fala-barato’.”

Face a este discurso do britânico, foi então a vez de Lorenzo responder através das redes sociais, e sem papas na língua. “Declarar que eu não sou um bom piloto de testes é como dizer que a terra é quadrada. Engenheiros e pilotos que compartilharam as box comigo na Yamaha e Ducati sabem da minha capacidade de fazer evoluir uma moto e ajudá-la a ficar cada vez mais rápida. Se falarmos apenas de números, é fato que desde a minha partida, ambas as equipes diminuíram progressivamente o número de vitórias por temporada”, ressaltou. E acrescentou: “Quanto ao Cal, ele foi um dos pilotos com menos vitórias e a maioria das quedas dos últimos 10 anos… Acho que ele será um grande piloto de testes. Para verificar a dureza da moto”, escreveu causticamente, acompanhando a sua resposta com uma imagem onde Crutchlow é visto a cair.