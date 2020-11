MotoGP, 2020, Portimão: Franco Morbidelli: Continuar o sucesso em Portugal?

Para o ano, Morbidelli recebe Rossi, seu amigo e mentor, na equipa satélite da petrolífera malaia. Por agora, que acabar o ano o melhor possível

Franco Morbidelli, que nem sequer era considerado como um candidato ao título a meio da época, está agora 17 pontos à frente do seu companheiro de equipa, o francês de 21 anos Fabio Quartararo, como novo segundo classificado no campeonato, ambos com 3 vitórias em corridas, embora as do Italiano sejam mais recentes.

O Italo-Brasileiro também ultrapassou o colega na classificação de melhor piloto independente, que agora lidera.

Ao contrário do seu companheiro de equipa, que não treinou em Portimão recentemente, Franco Morbidelli aproveitou para explorar o traçado de Portimão em Outubro, numa Yamaha R1.

“É um lugar muito bonito, perto do mar, e o percurso é muito diferente do que normalmente conhecemos. É um pouco como uma montanha russa no asfalto porque há muitas colinas íngremes. É uma pista complicada, faz com que seja um bom desafio no final da época”, disse o italiano de 25 anos.

A “Franky” não lhe falta confiança, depois da forte prestação no domingo:

“É ótimo entrar na última corrida da temporada com uma vitória em Valência. Espero que possamos ter uma boa luta de novo e espero que possamos terminar com uma corrida muito boa, o que seria uma boa recompensa para a equipa, que trabalha tanto!”