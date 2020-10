MotoGP, 2020, Portimão: Ducati podem ser competitivas no Algarve

Foi um dia quente e ensolarado no Algarve e a maioria presente completou um teste muito importante de familiarização com o circuito que verá o Mundial acabar em Portugal

Os pilotos da Ducati presentes ficaram com uma boa impressão do traçado do AIA e sugeriram que poderão lutar por posições de topo com as suas Desmosedici em Portimão, depois de Andrea Dovizioso (Ducati Team), Jack Miller (Ducati Pramac), Danilo Petrucci (Ducati Team), Pecco Bagnaia (Ducati Pramac), Johann Zarco e Tito Rabat (Ducati Esponsorama) terem atacado o traçado em motos de SBK, ao lado do piloto de testes Michele Pirro na sua GP20.

O tempo mais rápido de Pirro ontem, quarta-feira, foi de 1:41.654.

No geral, os pilotos ficaram impressionados com a boa qualidade do asfalto. Para já, deu muita aderência, mas é difícil dizer como será em Novembro nas motos de MotoGP para o final da temporada.

De qualquer forma, grandes indícios iniciais de que estamos prontos para uma final de 2020 em grande!