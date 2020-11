MotoGP, 2020, Portimão: Dovizioso, ainda na luta pelo vice “espera divertir-se” em Portugal

Andreia Dovizioso ruma a Portimão para a sua última corrida na Ducati mas há mais em jogo do que uma despedida

Com esperanças no segundo lugar no campeonato dissipadas pelos recentes resultados, e o prospeto de um ano sabático afastado das pistas de MotoGP Dovizioso diz que já só espera divertir-se em Portimão.

É um adeus a uma equipa para a qual pilotou por oito anos, levando a 14 vitórias 40 pódios e seis poles.

Sexto na classificação este ano, Dovi ainda tem uma hipótese remota ao vice campeonato e poderá ajudar a Ducati a ganhar o título de construtores se for a primeira Ducati:

“Estou ansioso por estar de regresso à pista em Portimão este fim-de-semana…

Vai ser duro, mas ainda podemos desafiar para segundo ou terceiro lugar no campeonato e seria muito bom acabar a minha aventura na Ducati, e numa época tão difícil, conseguindo este objectivo.”

“De qualquer modo, vai ser a minha última corrida na Desmosedici e certamente vai ser um momento emotivo, e vamos correr num circuito novo para as MotoGP, o que vai tornar o fim-de-semana ainda mais especial… espero divertir-me!”