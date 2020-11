MotoGP, 2020, Portimão: Davide Brivio na Conferência de Imprensa

Na conferência de imprensa pré-evento para o Grande Prémio MEO de Portugal, os principais managers das marcas falaram da época e como tinha corrido na perspetiva de cada um

“o maior factor nisto tudo foi a nossa consistência”

Davide Brivio, pela Suzuki, começou por dizer que a época nem tinha começado tão bem, pois na primeira corrida em Jerez nenhum dos pilotos marcou qualquer ponto:

“Depois ao longo do ano, fomos conseguindo resultados mais consistentes e acabaria por ser uma época muito boa, com os dois pilotos a pisarem frequentemente o pódio, um sinal de que tanto os pilotos como a moto estavam a funcionar bem, e claro a culminar com o título de pilotos e de equipas para a Suzuki e com o Joan Mir finalmente chegando a Portimão ainda com hipótese de poder também lutar pelo título de construtores.”

Ao mesmo tempo, Brivio reconheceu que tinha sido uma época difícil, com muitas corridas encadeadas consecutivas, o que dificultou as coisas:

“Na primeira corrida, toda a gente afinava a moto à pressa mas na segunda acertávamos e ficávamos ainda mais perto, e isto veio tornar as coisas mais difíceis. Não há dúvida que o maior factor nisto tudo foi a nossa consistência porque houve muitos pelos diferentes a vencer corridas, e outros construtores, por exemplo, a Yamaha venceu mais corridas que todos os outros, mas nós fomos capazes de conseguir uma grande consistência, 11 vezes no pódio com ambos os pilotos e foi isso que fez a diferença!”