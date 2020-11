MotoGP, 2020, Portimão: A Suzuki, 20 anos depois de Roberts Jr

A fábrica de Hamamatsu está de volta ao topo do MotoGP pela primeira vez desde 2000, graças a Joan Mir

2020 é um ano que ficará para a história por muitas razões. Dentro e fora das pistas. Mas para a Suzuki, não podia ter corrido melhor.

No seu 100º aniversário, que foi assinalado por uma pintura GSX-RR de prata e azul nas motos de Joan Mir e Alex Rins para a campanha de MotoGP, a fábrica de Hamamatsu tornou-se campeã mundial pela primeira vez em 20 anos.

De facto, são 20 anos desde que Kenny Roberts Jr. conquistou o Campeonato do Mundo de 2000 de 500cc, a última vez que a Suzuki foi rei do mundial de motociclismo em Grande Prémio.

Quatro vitórias na Malásia, Jerez, Catalunha e Motegi e outros cinco pódios em Suzuka, Donington Park, Sachsenring, Estoril e Valência para o norte-americano viu Roberts Jr. vencer o atual campeão do mundo de 250cc e na altura estreante Valentino Rossi por 49 pontos nesse ano, tornando-se o primeiro filho de um antigo campeão do mundo a conquistar o título. Isto também equivale a dizer que é o primeiro título da Suzuki em MotoGP, ou seja, com uma moto de quatro tempos.

Tem sido uma longa espera para a Suzuki, mas finalmente estão de volta ao topo. E ao fazê-lo, Mir junta-se a uma ilustre lista de campeões mundiais da classe rainha Suzuki: Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz e Kenny Roberts Jr.

E a época fenomenal pode ficar ainda melhor para a Suzuki em Portimão.

Os Campeonatos de Pilotos e Equipas estão agora embrulhados e nas mãos de Mir e da Equipa Suzuki Ecstar, com a Yamaha Petronas SRT agora 79 pontos atrás, com 45 na tabela.

Agora, é uma luta direta pela coroa de construtores entre Suzuki e Ducati no Circuito Internacional do Algarve, com a Yamaha ainda a ter uma oportunidade remota.

Hamamatsu contra Bolonha, Japão contra Itália. A Suzuki e Ducati estão com 201 pontos cada. Seja qual for a moto que leve a bandeira axadrezada primeiro, é essa que vai reclamar o título de Construtor, com a Yamaha a precisar de um desastre tanto da Suzuki como da Ducati para salvar algo da temporada.

Se a Suzuki conseguir, a tão cobiçada Tripla Coroa de MotoGP será deles.

A última vez que a Suzuki ganhou o título de Construtora? 1982, há 37 anos.